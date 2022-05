Zweitgrößter Weizenproduzent der Welt Indien verbietet Weizenexporte

14. Mai 2022

Die aktuelle Extremhitze in Indien verringerte die Weizenernte um knapp sechs Prozent, heißt es aus dem indischen Department of Food & Public Distribution. Mehrere Ökonomen vor einer möglichen Weizenkrise im Inland. Bild: Bild: dpa

Mit sofortiger Wirkung verbietet Indien die Ausfuhr von Weizen. Das Land produziert am zweitmeisten Weizen nach China. Mit dieser Entscheidung will Indien die Preissteigerungen im eigenen Land in den Griff bekommen.