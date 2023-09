3 Minuten WiWo Ringen um den Industriestrompreis, Japan rüstet auf, Kritik an Solarstrom-Förderung: Ihr Update am Abend

Hamburgs Hafen in schwerer See: Deutschlands wichtigster Ankerplatz holt sich einen privaten Anteilseigner an Bord. Der Schweizer MSC-Konzern verspricht Arbeitsplätze, Investitionen und Umsatz. Aber wem nutzt die Partnerschaft am Ende mehr – der Stadt oder dem Reeder? Unsere Redakteure sind in diesem Tiefgang in die Welt der Hanse abgetaucht.