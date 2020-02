AKK-Nachfolge Von Kandidaten und Königsmachern an der CDU-Spitze

Der Westfale kam selbst durch eine gezielte Kampfansage in sein Amt. Er witterte die Wechselstimmung der Unionsleute im Bundestag und trat erfolgreich gegen den Merkel-Vertrauten Volker Kauder an. Doch seither pflegt er zwar nach innen einen kollegialeren Umgang und lässt den Abgeordneten mehr Raum zu Selbstdarstellung. In Richtung Kanzleramt zeigt sich Finanzfachmann Brinkhaus aber als loyaler Mannschaftsspieler, der sich nicht gegen die Regierung stellt. Brinkhaus ist bei der Kandidatenkür mit entscheidend, weil er die mächtige Fraktion vertritt, aber auch weil er aus NRW stammt, dem Landesverband, aus dem nächste Mann an der Spitze der CDU aller Voraussicht nach ebenfalls stammt. Zudem könnte sein eigener Job an der Fraktionsspitze eine Rolle spielen, wenn einer der aussichtsreichen CDU-Männer nicht fürs höchste Amt antritt, dann aber nach einer Wahl doch Einfluss im Bund erlangen will.