Asyl: Ein Jahr Ankerzentren – CSU feiert sie als Erfolg, Gegner fordern ihre Abschaffung

Die im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbarten neuen Ankunftszentren für Migranten gibt es bislang nur in drei Bundesländern. Bayern ist Vorreiter gewesen und am 1. August 2018 mit sieben Zentren – einem in jedem Regierungsbezirk – gestartet. Zudem gibt es bisher ein Zentrum in der sächsischen Hauptstadt Dresden und eins im saarländischen Lebach. Das war's.