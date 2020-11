Autonomes Fahren Scheuers Ehrgeiz auf den letzten Metern

„Deutschland wird international die Nummer Eins beim autonomen Fahren“, verspricht Scheuer. Als erstes Land weltweit hole Deutschland autonome Fahrzeuge aus den Forschungslaboren auf die Straße. Ziel sei es, sie bis zum Jahr 2022 auch in den Regelbetrieb zu bringen.



Fördermittel fließen nicht ab – und werden gekürzt



Bis Mitte 2021, also wirklich auf den letzten Drücker, will Scheuer sein Gesetz durchbringen. Die Opposition ist skeptisch, ob das gelingen kann. Aber FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic gibt sich dennoch erst einmal zufrieden: „Minister Scheuer liefert mit Verspätung endlich das versprochene Gesetz zum autonomen Fahren, das ist erfreulich.“ Es bleibe aber zu hoffen, so Luksic weiter, dass dieses Zukunftsthema sorgfältiger vorbereitet worden sei als die Novelle der Straßenverkehrsordnung oder die Pkw-Maut – zwei vermurkste Projekte, mit denen Scheuer in der Dauerkritik steht.