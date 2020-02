Überall erscheinen Nachrufe auf die Dinosaurier der einstigen Deutschland AG, nach der sich mancher zurücksehnt. Egal, ob Thyssenkrupp, Deutsche Bank oder Siemens, alles wird zerlegt oder gesundgeschrumpft. Corporate Germany befindet sich in Auflösung, so heißt es. Aktivisten kaufen sich ein, Konkurrenten eilen davon, und die Produkte riechen nach Diesel. Selbst VW-Chef Herbert Diess will nun so werden wie Elon Musk. Er bezweifelt allerdings, ob die Zeit dafür noch reicht. Mehr Alarm war selten. Weniger Selbstvertrauen auch.