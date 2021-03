Willkommen im deutschen Frühling 2021. Selten gab die Republik eine solch blamable Figur ab. Konsistente Entscheidungen und eine klare Perspektive suchen die verzweifelten Bürger und Unternehmer so vergeblich wie Wasser in der Wüste. Kein Wunder, flimmert da am Horizont plötzlich ein wunderschönes Paradies. Es wirkt grüner und frischer als alles, was man aus dem bisherigen Regierungsalltag kennt. Der Durst nach Neuanfang war selten so groß wie heute. Doch bei Dehydrierung neigen Menschen zu Halluzinationen. Und so sind auch die grünen Heilsbringer eine Fata Morgana – zumindest für alle, die der Wirtschaftsstandort Deutschland interessiert.