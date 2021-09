Seit die SPD in den Umfragen davonzieht und gar eine rot-rot-grüne Koalition denkbar erscheinen lässt, wirkt die Umsetzung der Pläne gar nicht mehr so fern. Doch wie so oft in der deutschen Politik wird die Rechnung in einer statischen Welt gemacht. In dieser Welt nehmen Bürgerinnen und Bürger eine höhere Besteuerung wie Schafe hin. Die dynamische Realität aber funktioniert völlig anders. Höhere Steuern treffen überproportional viele hochqualifizierte Angestellte und Unternehmer, die überdurchschnittlich mobil sind. Früher brachten sie oft ihr Schwarzgeld ins Ausland. Heute gehen sie selbst. Mancher nimmt die Firma gleich mit.



Ob der Trickle-down-Effekt existiert oder nicht, kann also nicht entscheidend in der Steuerdiskussion sein. Die Coronalasten übrigens auch nicht, eine hohe Verschuldung ist ja laut SPD und Co. gar kein Problem. Dass dagegen der Braindrain eine besondere Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes darstellt, lässt sich kaum bestreiten.