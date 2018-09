Brinkhaus schlägt Kauder Die Etablierten stehen jetzt gegen Merkel

Der Verweis auf Zwänge und der Aufruf, stabile Verhältnisse zu wahren, zünden spätestens seit Dienstag nicht mehr in der Union. Der bisherige Fraktionsvize und Finanzexperte Ralph Brinkhaus schlug den bisherigen Fraktionschef Volker Kauder. Die Abwahl in der mit Abstand größten Fraktion im Bundestag war ein ähnliches Beben wie am Morgen aus der deutschen Wirtschaft zu vernehmen war. Der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, hatte die Regierung in drastischen Worten, wie sie sonst nie in Richtung der wirtschaftsfreundlichen Union fallen, kurz und klein kritisiert. „Ständiger Selbstgesprächemodus“, „Stillstand“ und Untätigkeit, dass es gegenüber der Wirtschaft schon „unterlassene Hilfeleistung“ sei, grantelte Kempf.