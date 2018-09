Tag der deutschen Industrie Merkel ist gelassen, Nahles fremdelt

Die stärkste Ansage in Sachen Wirtschaftspolitik?

Bei einem Thema wechselt Merkel die Rolle, aus der Kanzlerin wird die CDU-Vorsitzende. Sie kündigt dieses Rollenwechsel explizit an. Bei keinem anderen Streitpunkt, führt sie dann aus, sei ihr der Kompromiss während der Regierungsbildung mit der SPD so „extrem schwer“ gefallen wie beim Solidaritätszuschlag. Die große Koalition hatte sich darauf geeinigt, den „Soli“ erst ab 2021 und nur für geringe und mittlere Einkommen abzuschaffen. Für viele mittelständische Unternehmer bliebe die Belastung gleich. Merkel, so lässt sie durchblicken, würde den Soli weiterhin am liebsten für alle abschaffen. „Wir werden immer wieder versuchen, bei diesem Thema nochmal was zu ändern“, verspricht sie.