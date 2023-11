Ampel-Koalition: Die Grünen haben etwas Toxisches bekommen

„Die Grünen haben keine angemessene Antwort auf die Probleme unserer Zeit“, hieß es bei der CDU in Hessen. Ein harter Satz. Aber stimmt er? Was sind denn diese Probleme? (Und hat die Union Antworten?) Wenn es um die Migration geht, müsste man beipflichten. Bei der Sicherheitspolitik fehlt die Durchschlagskraft, was aber nicht an den Grünen liegt. In der Klimapolitik hingegen hatten die Grünen durchaus Antworten – aber das Land in die Blockade geführt.