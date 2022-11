Bundestagswahl 2025: Merz und Söder wollen gemeinsamen Vorschlag für Kanzlerkandidaten machen

In Bayern stehen im kommenden Jahr Landtagswahlen an. Sollte Söder als Ministerpräsident wiedergewählt werden, wird damit gerechnet, dass sich der CSU-Chef danach wieder stärker in die Bundespolitik einmischen will. Söder hatte 2021 vergeblich versucht, Unions-Kanzlerkandidat zu werden, war aber an dem CDU-Politiker Armin Laschet gescheitert.