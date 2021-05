CDU-Kanzlerkandidat Laschet lehnt Amtszeitbegrenzung für Bundeskanzler ab

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat die von der FDP in ihr Wahlprogramm gesetzte Forderung nach einer Begrenzung der Amtszeit von Bundeskanzlern abgelehnt. „Die Amtszeit ist begrenzt, weil nach vier Jahren der Wähler sagt, ob er den Kanzler noch haben will oder nicht“, sagte der Kanzlerkandidat von CDU und CSU am Montagabend in der Sendung „ProSieben spezial“.