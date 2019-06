CDU: Oettinger verteidigt Äußerungen zu Trump gegen Kritik von CDU-Chefin

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte zuvor gesagt, es sei nicht hinzunehmen, dass Trump, Putin und Erdogan in einem Atemzug genannt würden. Damit attackierte sie indirekt auch Oettinger, der in der Vergangenheit unter anderem gesagt hatte: „Wenn wir (...) die Erwartungen von Autokraten in Ankara, in Moskau oder in einem Flügel im Weißen Haus in D.C. erfüllen wollen – oder wenn wir gerne den Chinesen einen letzten Beweis bringen wollen, dass Demokratie nicht funktioniert, dann müssen wir scheitern beim MFF (mehrjährigen Finanzrahmen).“ Er forderte damit die Staats- und Regierungschefs auf, so schnell wie möglich über die europäische Finanzplanung für das kommende Jahrzehnt zu entscheiden.