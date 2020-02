CDU: Weder einig noch in eine Richtung

Nun müssen sich nach dem Willen der Parteiführung in dieser Woche die vier potenziellen Nachfolgekandidaten für den obersten Parteijob erklären: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Fraktionschef Friedrich Merz, der ehemalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der neue Vorsitzende – ziemlich sicher ein katholischer Mann aus Nordrhein-Westfalen – soll schon am 25. April 2020 gekürt werden. Der Sonderparteitag in Berlin würde die Hängepartie beenden für diese so ungewohnt chaotische Partei, die um ein Verhältnis zur Linkspartei ringt und zur AfD noch uneins wirkt. Er soll endlich die Zeit nach Merkel einläuten, für die viele in der Partei inhaltliche Erneuerung und überhaupt mal wieder Inhalte fordern.