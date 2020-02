Und das ist heute, angesichts der schieren Komplexität der Herausforderungen (Klimawandel, Mobiltätswende, Digitalisierung, Populismus, Systemkonkurrenz…), und der massiven Selbstbeschädigungen der liberalen Demokratien („Bankenkrise“: Verlust des Zusammenhangs von Risiko und Verantwortung; „Flüchtlingskrise“: Infragestellung staatlicher Souveränität) viel zu wenig. Denn ein Konservativer strebt „keine Utopie einer neuen Ordnung“ an, in diesem Punkt hat der Historiker, CDU-Politiker und Merkel-Kritiker Andreas Rödder schon recht. Aber er will auch keine „bloße Anpassung an äußere Notwendigkeiten“. Sondern er will „den Wandel so gestalten, dass er für die Menschen verträglich ist“. Nicht mehr (lieber Herr Merz). Aber auch nicht weniger (lieber Herr Laschet). Es ist genau diese Lücke, in die Norbert Röttgen vergangene Woche gestoßen ist. Es ist genau diese Wunde der Union, in die er Salz gestreut hat. Und das war - unabhängig davon, wer wann was wird in der CDU - unbedingt gut so.