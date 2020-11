Clemens Fuest „München braucht mehr Raum für Experimentelles“

Als Finanzwissenschaftler beschäftigen Sie sich nicht nur mit Geld, sondern auch mit den Bedingungen, die einen Staat ausmachen - oder eben eine Stadt. Was also macht München seit Jahren zur wirtschaftsstärksten Großstadt in Deutschland?

Es ist eine Mischung aus glücklichen Fügungen und klugen wirtschaftspolitischen Entscheidungen. München hatte das Glück, dass nach dem Zweiten Weltkrieg große Unternehmen ihren Sitz aus Berlin nach München verlegten. Klug war zum Beispiel die Politik, Technologie und Wissenschaft stark zu fördern und München durch den Flughafen national und international gut anzubinden. München ist heute eine weltweit bekannte Marke. Ich bin immer wieder fasziniert davon, dass Menschen, die ich auf Reisen in Ostasien oder in Südamerika treffe, mich häufig auf das Oktoberfest ansprechen. Ich sage dann immer, dass es in München noch andere spannende Dinge gibt, aber die Ausstrahlung ist erstaunlich.