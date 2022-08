Cum-Ex-Skandal Für Kanzler Scholz könnte es ungemütlich werden

Immer wieder suchten Warburg-Banker Kontakt zu SPD-Politikern wie Kahrs und Scholz, um hohe Steuerrückzahlungen und Strafen aus Cum-Ex-Deals zu verhindern, bei denen sich die Beteiligten durch schnelle Aktienan- und -verkäufe die Kapitalertragsteuer mehrfach vom Fiskus erstatten ließen. Inzwischen haben die Gerichte eindeutig festgestellt, dass diese Geschäfte illegal waren.



Selbst als Scholz längst Bundesfinanzminister in Berlin war, suchte die Bank M.M. Warburg seine Nähe. Dabei hatte „Staatssekretär Dr. Kukies am 2. April 2019 ein Frühstück mit Herrn Johannes Kahrs, an dem auch Herr Dr. Olearius teilnahm“, schrieb das Bundesfinanzministerium in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke vor einem Jahr. Jörg Kukies war damals beamteter Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, jetzt dient er Scholz im Kanzleramt ebenfalls als Staatssekretär.