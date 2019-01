Datenklau-Affäre BKA durchsucht nach Hackerangriff Wohnung in Heilbronn

Bislang ist nicht bekannt, ob die Daten durch das Eindringen in Computernetzwerke erlangt oder widerrechtlich weitergeleitet wurden. Die Ermittlungen führt eine Sondereinheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die Zentralstelle zur Bekämpfung der Computer- und Internetkriminalität. „Wir arbeiten mit Hochdruck an den Ermittlungen“, sagte ein Sprecher. Die Untersuchungen liefen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt.



„Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich überwiegend um Angriffe auf private und persönliche Accounts der Betroffenen“, erklärte das BSI. Ein Mitglied des Deutschen Bundestages habe die Behörde zwar Anfang Dezember über fragwürdige Bewegungen auf privaten E-Mail- und Social-Media-Accounts informiert. Von einem Zusammenhang mit den am Donnerstag über einen Twitter-Account veröffentlichten Daten habe das BSI bis zur Nacht vom 3. auf den 4. Januar keine Kenntnis gehabt. Erst durch das Bekanntwerden der Veröffentlichung habe das BSI diesen und vier weitere Fälle in diesen Zusammenhang stellen können.