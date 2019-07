Deindustrialisierung „Das war ein Bruch, der politisch gewollt war“

Ist der SPD ihr klassisches Wählermilieu endgültig abhandengekommen?

Wenn wir solche Sätze aussprechen, hat das immer das Potential zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Es gab Erneuerungsoptionen nach dem parallelen Abstieg der SPD nach der Regierung Gerhard Schröders und der Labour Party nach Tony Blair. Labour hat sich wieder stärker seinen klassischen Wählermilieus zugewandt, den Verlierern der radikalen Reformen. So konnte Labour bis zum großen Brexit-Chaos glaubhaft vermitteln, etwas verändern zu wollen. Diese Option hat die sozialistische Partei in Frankreich wohl nicht mehr, sie implodiert. In der Bundesrepublik ist jüngst eine ähnliche Implosion zu beobachten, das ist aber nichts Zwangsläufiges. Wir können die Probleme der SPD auch nicht ohne Weiteres aus ökonomischen oder politischen Trends ableiten. Ich arbeite aktuell an einem Projekt, in dem wir versuchen, den Wandel der SPD und der Labour Party in den Achtziger- und Neunzigerjahren für einzelne Städte zu untersuchen. Da sehen wir, die Parteien haben viele unterschiedliche Handlungsoptionen – und entwickeln sich auch regional unterschiedlich. Es gibt also immer noch Alternativen zum weiteren Abstieg.