Die südafrikanische Außenministerin kündigte an, ihr Land und sechs weitere afrikanische Staaten würden die Vermittlungsbemühungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine fortsetzen. „Wir freuen uns, dass beide Seiten weiteren Treffen mit den afrikanischen Präsidenten zugestimmt haben, die in den nächsten Wochen stattfinden sollen.“ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie Russlands Präsident Wladimir Putin hätten ein weiteres Treffen zugesagt und seien „sehr offen für einige der Themen“, die die afrikanische Delegation ihnen Mitte Juni bei ihrem Besuch in Kiew und St. Petersburg vorgelegt habe.



Lesen Sie auch: Südafrika – „wenn hier jemand ganz gut verdient, gehört er gleich zu den Topverdienern“



Pandor verteidigte die Enthaltungen ihres Landes bei Ukraine-Abstimmungen in den Vereinten Nationen – Südafrika erklärt sich in dem Konflikt neutral. Änderungsvorschläge seien abgelehnt worden. Sie forderte Akzeptanz für abweichende Positionen in der Außenpolitik. „Es sollte keine Situation entstehen, in der man meint, einen anderen zwingen zu müssen, einem zu folgen, oder wütend wird, weil er es nicht tut“, sagte sie. „Ich bin sehr froh, dass es keinen solchen Versuch von meiner Kollegin bei unserem Treffen gab. Aber ich habe solche Versuche erlebt.“