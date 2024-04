Der Staat braucht mehr Geld. Zumindest aus Sicht der Regierung. Also wird sie es beschaffen, so viel ist sicher – nach monatelangem Streit um reformierte Schuldenbremsen, neue Sondervermögen und Infrastrukturfonds. Schon der Haushalt für 2025 wird ein Kampf, der die letzten Kraftreserven der Ampel aufzehren könnte. Über Ostern ist nun etwas in Bewegung gekommen, vor allem bei der FDP. Die schwäbische Hausfrau bittet zu ihrem letzten Tanz.