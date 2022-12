Entscheiderpanel Erstes Jahreszeugnis der Ampel: Schlecht wie noch nie

So weit also, in kurzen Schlaglichtern, zur Sachbilanz. Demoskopisch fällt das Urteil klarer aus. Soll heißen: negativer. In den Augen der Entscheiderinnen und Entscheider in der deutschen Wirtschaft überlagern die Ampel-Defizite eindeutig ihre Erfolge. Das belegen die Umfragewerte für die drei Spitzen von SPD, Grünen und FDP unmissverständlich.