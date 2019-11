FDP-Vize Kubicki empfiehlt der CDU Laschet oder Merz als Kanzlerkandidaten

Kramp-Karrenbauer zeige immer häufiger, „dass sie nicht in der Lage ist, eine Partei zu führen“, sagte Kubicki mit Blick auf den Vorstoß der Verteidigungsministerin für eine internationale kontrollierte Schutzzone in Nordsyrien kurz vor der Thüringer Landtagswahl. „Eine Vorsitzende, die einer Landespartei mit einem so unausgegorenen, nicht einmal innerparteilich abgestimmten Vorstoß in den Wahlkampf grätscht, beweist: Sie hat kein politisches Gespür.“