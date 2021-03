FDP-Wahlerfolge Die Liberalen haben ihren Coronakurs gefunden – für den Moment

Und so war die FDP zuletzt bemüht, ihr gutes Verhältnis zur Union zu betonen. Da passte es, dass erst Armin Laschet und kurz danach Markus Söder die Liberalen als Wunschpartner lobten. Lindner wiederum lobt Laschet ohnehin gerne. In NRW regiert man schließlich ziemlich geräuschlos zusammen. Also alles gut?



Nun ja. „Die Gefahr eines Linksrutsches bei der Bundestagswahl ist nicht gebannt“, twitterte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Sonntagabend. Die FDP müsse Farbe bekennen, ob sie „Steigbügelhalter von Grün-Rot“ sein wolle. Es ist dieses Gelbe-Socken-Narrativ, dass von der Union nun öfter zu hören sein wird: Wer FDP wählt, wacht am Ende mit Olaf Scholz oder Annalena Baerbock im Kanzleramt auf!