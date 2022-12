Die Vorschläge haben es in sich, denn sie kratzen am Kern der Bräsigkeit, die sich in den vergangenen Jahren in diesem Land breitgemacht hat.



Zunächst soll die Steuerbelastung gesenkt werden anstatt sie – wie vielfach auch in Regierungskreisen gefordert – zu steigern. Dabei geht es um bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Investitions- und Forschungsausgaben, bessere Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung am Kapital sowie Steuersenkungen für Einkommen- und Körperschaftsteuer. Das ist natürlich nicht umsetzbar, wenn die Ausgaben hoch bleiben. Gleichzeitig soll deshalb die Ausgabenfreudigkeit der Regierung gesenkt werden und der Ausstieg aus den Energiepreisunterstützungsmaßnahmen (Gaspreisbremse) eingeleitet werden. Die Aussetzung der CO2-Steuererhöhung 2023 wird kritisch gesehen.