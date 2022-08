Das Modell war schon ohne Putins Aggression sehr instabil. Denn erstens sind die Investitionen in die Erneuerbaren in den vergangenen Jahren nahezu zum Erliegen gekommen – eine natürliche Folge eines unwirtschaftlichen und auf Subventionen gebauten Umstiegs der Energieversorgung. Die Anzahl neuer Windanlagen beispielsweise überstieg die der stillgelegten Windräder kaum. Zweitens fehlt es an einer belastbaren Infrastruktur zum Transport des im windreichen Norden produzierten Stroms in den Süden, wo die energieintensiven Industrien schwerpunktmäßig angesiedelt sind. Drittens wird der Stromverbrauch steigen müssen, wenn – wie geplant – die Mobilität elektrisch angetrieben wird und die Digitalisierung voranschreitet. Insofern wirft die unbedingte Reduzierung der Grundlast einige Fragen auf.