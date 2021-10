Dieser Vorschlag zielt darauf ab, Umwelt-, Sozial-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik konsistenter und besser abgestimmt zu gestalten, als dies in den vergangenen Jahrzehnten der Fall war. Politisch keine leichte Aufgabe. Aber es sollte doch jedem in der künftigen Bundesregierung bewusst sein, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wohl nur mit innovativen Ideen auch in organisatorischer Hinsicht zu lösen sind. Da die Dringlichkeit der Aufgabe in der Gesellschaft wahrgenommen wird, besteht eine gute Chance dafür!



