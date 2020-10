Selbst an die systematische Bedrohung der Pressefreiheit innerhalb der europäischen Union hat man sich irgendwie gewöhnt, so in Ungarn, wo ein Großteil der Presse auf Linie des Präsidenten gebracht wurde. Auch in Polen versucht die Regierung mit vielen Mitteln, die Presse einzuschüchtern. So wurde der deutsche Botschafter einbestellt, weil die Berichterstattung einer im deutschen Mehrheitsbesitz befindlichen polnischen Zeitung der Regierung nicht gefallen hat.