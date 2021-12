Fortschritt und Modernisierung ist in der Tat in vielen Feldern nötig – so auch in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Zunächst einmal ist festzuhalten, dass sie bisher grundsätzlich in der deutschen Politik keine wichtige Rolle gespielt hat. Trotz des hohen Budgets (in absoluten Zahlen) hat sie wenig Priorität. Das zeigt sich auch im Koalitionsvertrag und darin, dass ausgerechnet die Leitung des Bundestagsausschusses zu Wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Entwicklung an die anerkanntermaßen rassistisch durchdrungene sogenannte Alternative für Deutschland (AfD) gegangen ist. Offenbar wird dieser Ausschuss von den anderen Parteien als unwichtig angesehen.