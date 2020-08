Insofern ist die Prämisse zu hinterfragen. Wird es wirklich weniger zu tun geben? Ist es wirklich eine gute Idee, die Menschen angesichts der Herausforderungen der Gegenwart zu weniger Arbeit anhalten zu wollen? Zur Erinnerung: Wir stehen als Gesellschaft vor gigantischen Herausforderungen. Der demographische Wandel führt jetzt schon in Teilen zu einem Arbeitskräftemangel. Viele Unternehmen such nach Mitarbeitern (wenigstens bis zur Coronakrise). Der Klimawandel erfordert erhebliche intellektuelle, aber auch handwerkliche Anstrengungen: Alte Technologien sind zu ersetzen, was Investitionen in die Forschung und eine Umstellung der Produktion erfordert. Man denke nur an die gewaltigen Veränderungen der Stromherstellung bei gleichzeitig geplanter Erhöhung der Stromnachfrage. Angesichts solcher Herausforderungen erscheint es mindestens unangemessen, dass nun alle Beschäftigten ein Fünftel weniger arbeiten – und das auch noch ohne Gehaltseinbußen.