Die Regierungsparteien müssten sich zusammenreißen und die anstehenden zentralen Herausforderungen meistern. Dazu gehöre eben der am 1. Juli beginnende halbjährige deutsche EU-Ratsvorsitz. „Es kann ja jetzt nicht mitten in der EU-Ratspräsidentschaft, wenn wir in Europa große, große Fragen haben, in Deutschland plötzlich die Vertrauensfrage gestellt werden“, sagte die Grünen-Chefin.