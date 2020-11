Gesetz zur Coronapandemie Infektionsschutzgesetz: Zu wenig, zu spät, wacklig vor Gericht

Allein 37.000 E-Mails, viele davon gleichlautende Spam-Botschaften, gingen im Büro des CSU-Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt inzwischen ein. Eine Flut an Kritik gegen das neue Infektionsschutzgesetz, das der Bundestag am Mittwoch verabschieden will. Dobrindt erklärte nun, in der Coronapandemie sollten die Rechte das Parlaments nicht ausgehebelt, sondern gestärkt werden. Bei Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, Schließung von Geschäften und dem Verbot von Veranstaltungen.