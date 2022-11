Globalisierung: Die Ampel sollte kaltschnäuziger werden

Die Fahne der Globalisierung und der Kooperation weiter hochzuhalten, den Segen freier Märkte und des fairen Handels immer wieder zu propagieren: All das steht einer deutschen Regierung gut an. Es fehlt ihr allerdings noch an mehr Pragmatismus, an Robustheit und auch einem Schuss Kaltschnäuzigkeit. Sonst könnte Europa auf dem geopolitischen Hof bald ziemlich herumgeschubst werden.



Dieser Beitrag entstammt dem WiWo-Newsletter Daily Punch. Der Newsletter liefert Ihnen den täglichen Kommentar aus der WiWo-Redaktion ins Postfach. Immer auf den Punkt, immer mit Punch. Außerdem im Punch: der Überblick über die fünf wichtigsten Themen des Tages. Hier können Sie den Newsletter abonnieren.