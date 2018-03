Große Koalition: Merkel sieht eine sehr gute Grundlage für die gemeinsame Regierungsarbeit

Die will sie zügig aufnehmen. „Unser Koalitionsvertrag ist ein Buch voll mit Aufträgen und Aufgaben“, sagt Merkel. Es gehe nun darum, sowohl den Wohlstand zu erhalten, aber auch die Lebensverhältnisse in Deutschland anzugleichen. Deutlich wird, dass Merkel in Europa wieder mehr Akzente setzen will – und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Feld nicht alleine überlassen will.