Insiderbericht Der nächste Diesel-Gipfel soll für den 8. November geplant sein

In der von der DUH ausgelösten Klagewelle, mit der die Umweltlobby die Einhaltung der seit 2010 geltenden Grenzwerte für das gesundheitsschädliche Abgas durchsetzen will, wurden zuvor bereits Aachen, Berlin, Frankfurt und Stuttgart zu Dieselfahrverboten verurteilt. Am 8. November wird über den Luftreinhalteplan für Köln am dortigen Verwaltungsgericht verhandelt.