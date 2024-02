Jahreswirtschaftsbericht Pessimistische Prognose: „Wir haben eine zu geringe wirtschaftliche Dynamik“

„Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich zu Beginn des Jahres weiterhin in einem schwierigen Fahrwasser“, heißt es in der Reuters vorliegenden Kabinettsvorlage. Verwiesen wird darin unter anderem auf die Kaufkraftverluste im Zuge der hohen Inflation. „Der Wirtschaftsstandort steht vor erheblichem Anpassungsdruck.“ Die Regierung skizziert in dem 176 Seiten dicken Bericht zehn Handlungsfelder, die teilweise schon umgesetzt sind.