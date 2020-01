Kabinett beschließt Kohleausstieg bis 2038 Peter Altmaiers „großer Wurf“

Unabhängig davon zeigte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit dem Gesetz sehr zufrieden. Er sprach am Mittwoch am Rande einer Bundestagssitzung, von einem „großer Wurf“. Durch die schrittweise Abschaltung aller Braun- und Steinkohlekraftwerke werde ein Drittel aller CO2-Emissionen eingespart. Zugleich wolle die Bundesregierung für eine neue wirtschaftliche Dynamik in den betroffenen Kohleregionen sorgen. Dies erfordere eine gesamtstaatliche „Kraftanstrengung“. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht in dem Ausstieg ein wichtiges Signal, auch international, dass Deutschland seine Verantwortung wahrnehme. Sie betonte weiter, dass nun die erneuerbaren Energien ausgebaut werden müssten – vor allem der Ausbau der Windkraft an Land stockt derzeit.