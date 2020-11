Kein Anlass für Lockerungen Altmaier rechnet mit Corona-Einschränkungen bis ins Frühjahr

Am Samstag hatten bereits Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Beschränkungen gewarnt. Erst wenn es gelänge, die Infektionswelle zu brechen, könne darüber gesprochen werden, wie Weihnachten in diesem Jahr gestaltet werden könne, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann der „Augsburger Allgemeine“ laut Vorabbericht vom Sonntag. „Steigen die Zahlen weiter exponentiell an, wird das zur Überlastung der Krankenhäuser führen.“



Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warnt ebenfalls vor einer Überlastung der Krankenhäuser in Deutschland. „Wenn es so weitergeht wie gegenwärtig, werden wir mit massiven Personalproblemen und am Schlimmsten Bettenmangel kämpfen müssen“, sagte er der „Augsburger Allgemeine“ (Montagausgabe). Es müsse also eher über weitere Einschränkungen geredet werden als über Lockerungen.