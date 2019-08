Klimaschutz: Wohlfühlpolitik statt Wirtschaftswandel

An diesem Punkt bleibt die Regierung im Wirtschaftsland Deutschland besonders blank. Eigentlich kaum verständlich. Etwas mehr Tuchfühlung mit Wirtschaftsleuten, Forschern und Unternehmern würde helfen, mit Pioniergeist und Entwicklerlaune an die Fragen heranzugehen. Nach einem solchen Austausch müssten Union und SPD wirtschaftliche Anreize daran ausrichten, was die innovativsten Köpfe im Klimaschutz für ihre Geschäftsideen brauchen und was vor allem Verbrauchern in Deutschland entgegenkommt. Das würde nicht nur Wohlstand sichern, weil neue Arbeitsplätze entstehen. Das würde den Wegfall mancher Stellen in der herkömmlichen Energieerzeugung oder bei Autozulieferern verschmerzbar machen.



Etwas mehr Begeisterung für Technik und mehr Optimismus, dass auch Verzicht an manchen Stellen nicht gleich das Ende des Wohlstandes bedeutet – das würde schon reichen, um den Blick in die Zukunft zu schärfen. Mit dieser Haltung lassen sich auch Wähler und Bürger leichter gewinnen.