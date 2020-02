Die Fliehkräfte in der CDU und in der ganzen Gesellschaft sind zu groß, um ein Weiter-So und das klassische Beschwören von Zusammenhalt funktionieren zu lassen. AKK war im Stil und in der Methode Angela Merkel zu nah. Eigene Inhalte konnte sie noch nicht genug entwickeln, um sich als die Neue und die der Zukunft Zugewandte zu präsentieren. Ein Dienstjahr zu Gunsten der Allgemeinheit für alle Deutschen und ein Gedankenspiel zum Krieg in und um Syrien reichten nicht aus. Zudem hatte sie nicht die Macht, die sie nun selbst für notwendig hält: Die Parteiführung und die Kanzlerschaft müssten in einer Hand liegen. Alles andere schwäche Partei und Kanzlerschaft.