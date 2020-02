AKK-Rücktritt Wars das mit der guten, alten Bundesrepublik?

Und trotzdem gibt es auch gute Gründe, die Lage nicht dramatischer zu zeichnen, als sie ist. Deutschland ist zwar längst nicht mehr so kuschelig wie einst, aber es immer noch vergleichsweise stabil. In der Hälfte der Bundesländer gibt es Zweierkoalitionen, in den anderen (Thüringen einmal außen vor) Dreierbündnisse. Und die AfD mag zwar schenkelklopfend beobachten, wie sie die anderen Parteien in Thüringen vorgeführt hat. Aber es spricht auch einiges dafür, dass sie ihr Wählerpotenzial weitgehend ausgeschöpft hat.



Wenn, ja wenn es der CDU – und vielleicht sogar auch der SPD – gelingt, sich inhaltlich klar zu positionieren, sich gegenüber anderen Parteien abzugrenzen, aber auch klarzumachen, mit welchen sie über eine Bündnisfähigkeit verfügen, können sie weiter für Stabilität sorgen.



Wahrscheinlich auf niedrigerem Niveau, aber immerhin.