Landtagswahl Baden-Württemberg Ist Winfried Kretschmann ein Freund der Mittelständler?

Und in einem Punkt sind sich jedenfalls sowohl Klaus Fischer als auch Frank Waimer einig. Wer die Wahl am Sonntag gewinnt, wird sich kaum an Inhalten entscheiden. „Ich komme von der schwäbischen Alb, wir wählen, wen wir kennen. Grün-Schwarz passt einfach gut ins Ländle“, erklärt Waimer. Und Fischer ergänzt: „Mancher hält Herrn Kretschmann für den einzigen Landesvater der Bundesrepublik. Er spricht die Sprache des Volkes und denkt teilweise anders als ein Grüner, deshalb ist er so erfolgreich.“ Kaum hat Fischer diesen Satz gesagt, muss er auch schon weiter, zum nächsten Termin mit Daimler-CEO Ola Källenius. So geht das im Ländle.



