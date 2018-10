Landtagswahlen Wahlbeteiligung in Hessen bislang nur mäßig

Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir sagte bei seinem Wahlgang in Offenbach: „Ich glaube, wir haben eine Chance, als Grüne ganz gut abzuschneiden“. Er wünsche sich ein Ergebnis, dass die Grünen so stark mache, „dass an uns keiner vorbeikommt“. Noch wisse man nicht, wie die Wahl ausgehe. „Dann wird man sehen, was rechnerisch geht und was in der Sache geht.“ Klar sei: „Alle demokratischen Parteien müssen untereinander gesprächsfähig sein.“

Die Wahl in Hessen gilt als Härtetest für den Fortbestand der großen Koalition von Union und SPD in Berlin. Die Parteivorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Andrea Nahles, stehen auch in den eigenen Reihen unter Druck.