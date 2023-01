Leopard-2-Kampfpanzer für die Ukraine „Es wird auf russischer Seite nichts ändern“

Schon kurz vor der Panzer-Entscheidung war bereits die nächste große Waffendebatte am Horizont aufgetaucht. Vergangene Woche hatten Politiker aus der Ukraine sowie der deutschen Opposition gefordert, nun müsse die Bundesregierung auch Tornado-Kampfflugzeuge liefern. „Perspektivisch wollen die Amerikaner die Ukraine dabei unterstützen, ihr Territorium von Russland zurückzuerobern, was auch Angriffe auf die Krim mit einschließen kann“, erklärt Experte Georg Löfflmann, Professor für War Studies an der Warwick-Universität. In diesem Zusammenhang denken die USA wohl auch über die Lieferung weitreichender Artilleriemunition nach. Jagdbomber wie der F16 oder der Tornado seien ein weiteres Mittel der Wahl, um dieses Ziel zu erreichen, erläutert Löfflmann.