Medienbericht: Lindner warnt Russland bei Nord Stream 2 vor aggressiven Aktionen

Lindner hatte im Juni ein Moratorium für den Weiterbau von Nord Stream 2 verlangt und dabei auf die Inhaftierung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny verwiesen. Über eine Inbetriebnahme der Pipeline müsse zudem in der EU gemeinsam entschieden werden, sagte er damals der Nachrichtenagentur Reuters. Durch die rund 1200 Kilometer lange Doppelröhre soll Erdgas von Russland nach Deutschland und in weitere europäische Länder transportiert werden. Gegner der Leitung etwa in der Ukraine argumentieren, dass Europa sich damit in eine große Abhängigkeit von Russland begibt.