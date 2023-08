Meseberg-Regierungsklausur Für Olaf Scholz hat die Operation Wiederwahl 2025 begonnen

Die Versäumnisse in der ersten Hälfte der Legislaturperiode haben zu Enttäuschungen in der Bevölkerung geführt. Profitiert hat davon die AfD als Ventil gegen die bürgerferne Politik in der Berliner Blase. Da die AfD keine wirkliche Option für Regierungshandeln ist – und ihr das auch kaum jemand zutraut –, sind die gegenwärtigen 21 Prozent bei den Wählerumfragen keineswegs in Stein gemeißelt. Es ist vielmehr ein Tritt in den Hintern der etablierten Parteien.