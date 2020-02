Microsoft-Präsident „Wir hoffen, uns an Gaia-X zu beteiligen“

Es richte sich an Menschen, die weder tief in der Welt der Technikkonzerne steckten, noch in der politischen, sagt Smith. Für die deutsche Version stimmt letzteres allerdings nur für 16 der 17 Kapitel. Ihr hat Smith ein eigens auf Deutschland zugeschnittenes Kapitel beigefügt, die Überschrift lautet: Digitale Souveränität in einer vernetzten Welt. Es ist eine Art freundliches Bewerbungsschreiben an die Bundesregierung, Microsoft auch weiterhin in Deutschland gute Geschäfte machen zu lassen.