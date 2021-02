Mobilfunk Wen interessieren schon 190.000 Euro brutto?

Um zu verstehen, was hier so heikel ist, muss man ein wenig ausholen und tief einsteigen in die Gehaltsstruktur der öffentlichen Hand. Zwei Geschäftsführer bekommt die MIG, einer davon hat den Posten bereits angetreten. Er verdient 190.000 Euro brutto im Jahr, und man darf davon ausgehen, dass sein künftiger Co-Chef ähnlich entlohnt wird. Dem Verkehrsministerium zufolge ist dieses Geschäftsführergehalt vergleichbar mit Stufe B7 der Beamtenbesoldung. Das sind die Bezüge eines Zwei-Sterne-Generals, und das ist mehr, als Unterabteilungsleiterinnen in Bundesministerien verdienen. Ein ziemlich ordentlicher Lohn also, aber immerhin soll das neue Funklochamt ja auch etwa 100 Mitarbeiter bekommen und Fördermittel in Höhe von 1,1 Milliarden Euro verteilen. Eine Menge Verantwortung – so ließe sich argumentieren.