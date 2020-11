Mobilfunk-Streit: Herr Scheuer lässt warten

An diesem Donnerstag haben die kleinen Könige des Parlaments wieder ihren großen Tag: Der Haushaltsausschuss des Bundestags trifft sich zur Bereinigungssitzung. Kein anderer Ausschuss so einflussreich, keine andere Sitzung im Jahr so legendär. Bis tief in die Nacht werden die Abgeordneten den Haushalt für 2021 festzurren, noch einmal feilschen, welches Ministerium wofür wie viel Geld bekommt.